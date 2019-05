"Guarda quel nonnetto con la Multipla": vigili scoprono tassista abusivo di 81 anni

E' stato sanzionato "per esercizio abusivo della professione" ed ora rischia una multa che va da 1.816 a 7.264 euro. A Monreale, in provincia di Palermo, la municipale ha scoperto un tassista abusivo di 81 anni.

"I vigili - dicono dal comando di via Dogali - hanno intercettato il nonnetto che mentre era al volante di una Fiat Multipla prelevava alcune giovanissimi dalla fermata dell’autobus in zona Rocca per accompagnarli a Monreale. Uno dei passeggeri, l’unico maggiorenne, ha dichiarato agli agenti che l’uomo si era qualificato come tassista e che con lui avrebbe concordato un prezzo per essere accompagnato a Monreale". La patente dell'anziano è stata ritirata in attesa della sospensione e l’auto sequestrata ai fini della confisca.

Con questa operazione sono dieci i tassisti abusivi individuati dagli agenti e altrettante le auto sequestrate. "L'auto preferita per questa attività - chiudono dal comando della polizia municipale - risulta di gran lunga la Fiat Multipla, ne sono state sequestrate sei, seguite da Volkswagen Touran".