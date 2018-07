Violento nubifragio e tromba d'aria: danni e strade bloccate

Un violento temporale con fortissime raffiche di ventosi è abbattuto domenica sera in provincia di Venezia. Ingenti i danni, centinaia le chiamate ai vigili del fuoco. Ore di preoccupazione tra Dolo, Mira e la zona del Miranese (ma grandinate e maltempo hanno caratterizzato anche tutto il Veneto orientale, oltre che Venezia e Mestre) per una tempesta che verso le 21 si è fatta sentire con violenza tra alberi caduti, tralicci danneggiati e pioggia caduta a secchiate. A Dolo un grosso albero è caduto in via Arino, non distante dalle piscine, danneggiando un'auto. "Protezione civile, vigili del fuoco, polizia locale e carabinieri stanno pattugliando il territorio per verificare i danni causati dal forte maltempo - si legge sulla pagina ufficiale del Comune di Dolo - Per ora si segnalano alberi caduti e qualche allagamento. La situazione è in corso di monitoraggio".

160 richieste d'intervento

Sono state oltre 160 le richieste d'intervento alle sale operative dei vigili del fuoco per i forti temporali che dalle 21.30 di ieri si sono abbattuti nelle province di Venezia, Padova e Treviso causando la caduta di rami, piante, pali e cornicioni. Nessuno sarebbe rimasto ferito.

L'impressionante video di un lettore di VeneziaToday che ha immortalato la violenza della bomba d'acqua che si è abbattuta domenica sera sulla Riviera del Brenta e sul Miranese:

Violenti temporali in Veneto

Tanti i problemi alla viabilità, ad esempio in corrispondenza di un cavalcavia in via Giovanni XXIII a Borbiago mentre la recinzione di un cantiere in via Matteotti a Spinea è completamente volata via. Anche in questo caso i pompieri si sono portati sul posto. "Situazione in via di miglioramento. Ci sono alcuni rami e alberi caduti lungo le strade. La nostra protezione civile è impegnata in una decina di interventi" dice il sindaco di Mira, Marco Dori, alla cittadinanza tramite un post su Facebook pubblicato verso la mezzanotte: "Vi segnalo di prestare particolare attenzione sul cavalcavia tra Borbiago e Marano - continua il primo cittadino - a causa di un grosso ramo che occupa una corsia. Passaggio a livello chiuso in via Bassa Gambarare e attenzione ai semafori spenti lungo via Nazionale".

Disagi anche in Friuli Venezia Giulia, dove un temporale accompagnato da forti raffiche di vento e grandine ha investito le zone di Palmanova e Torviscosa.