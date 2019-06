Si avvicina all’auto e tenta di rapire un bambino di cinque anni davanti al papà

Un uomo è stato arrestato con l’accusa di aver provato a rapire un bambino di cinque anni, che si trovava in auto con il papà. È successo ieri sera, nella villa comunale di Casamassima, in provincia di Bari.

L’aggressore si sarebbe prima avvicinato all’auto, urlando al padre di consegnargli il bambino, poi avrebbe tentato prima di aprire lo sportello dal lato del passeggero e quindi di estrarre dal finestrino il piccolo, afferrandolo per un braccio.

Tempestiva la reazione del padre, che è riuscito a bloccare le portiere e i finestrini, mentre l’uomo continuava a picchiare sul cofano dell’autovettura. Quando il padre del bambino è riuscito a mettere in moto, l’uomo ha provato a seguirli a piedi.

In quel momento sono arrivati i carabinieri, intervenuti dopo le segnalazioni dei numerosi testimoni presenti sul posto, che hanno bloccato l’uomo, un 35enne di origina indiana, con precedenti e senza fissa dimora. Durante l’arresto, il 35enne ha provato a fuggire, scalciando e spintonando i militari.

Padre e figlio non hanno riportato lesioni ma solo un grande spavento. Al momento sono in corso accertamenti e approfondimenti per capire i motivi del gesto da parte del 35enne, condotto nel carcere di Bari.