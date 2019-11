Assalto al portavalori, vigilantes non consegnano i soldi: un ferito

Non hanno consegnato il denaro, sono stati esplosi colpi di pistola, c'è un ferito. Lunedì mattina ad alta tensione in via Lambretta a Segrate, a due passi dal confine con il territorio comunale di Milano. Un portavalori blindato era davanti al negozio Bricoman.

La coppia di malviventi ha sparato addosso a uno dei vigilantes, ferendolo alla gamba. Poi la fuga a mani vuote. La tentata rapina alle 7.40. I vigilanti hanno caricato il ferito sul furgone e lo hanno trasportato all'ospedale San Raffaele di Milano. Il 44enne non è in pericolo di vita.

Segrate, tentata rapina a portavalori in via Lambretta

Quando i carabinieri della Compagnia San Donato e le ambulanze dell'Azienda regionale emergenza urgenza sono giunte sul posto, in via Lambretta non c'era più 'nessuno'.

Le indagini sono già partite. I militari stanno ascoltando le testimonianza di chi ha assisitito ai fatti, dalle telecamere di sicurezza della zona potrebbero arrivare informazioni utili per identificare i malviventi.