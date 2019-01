Un "tappeto" di tir sotto al cavalcavia: suicidio sventato in autostrada

Mattina di paura in autostrada A22 in provincia di Verona dove un uomo ha scavalcato la rete di protezione di un cavalcavia in località Ferlina, a Bussolengo, minacciando il suicidio.

A far scattare l'allarme è stata una segnalazione giunta alla centrale operativa dei carabinieri della Compagnia di Peschiera del Garda.

Sono state allertate la pattuglia della stazione di Bussolengo e quella del Nucleo Operativo e Radiomobile di Peschiera, dall'operatore di turno, che in quel momento si trovavano in servizio e che si son precipitate al cavalcavia indicato. Lì vi hanno trovato un cittadino moldavo classe 1970, G.V., presente anche sulla banca dati delle forze dell'ordine,

Le forze dell'ordine hanno identificato l'uomo che giustificava il gesto accusando la moglie dalla quale si stava separando di negargli la visita al figlio minorenne.

I Carabinieri con l'ausilio della Polizia stradale hanno bloccato il traffico autostradale mentre i militari specializzati negoziatori hanno iniziato a parlare con l’uomo intavolando lunghe e delicate trattative.

Gli operatori dell'Arma sono riusciti a rassicurare l'uomo convincendolo a desistere dai propositi suicidi. L'uomo è stato affidato ai sanitari del 118 e trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Bussolengo per accertamenti.