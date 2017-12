Ragazzo di 17 anni si impicca in cella: salvato dagli agenti penitenziari

Un ragazzino di diciassette anni - un giovane di origini nigeriane recluso per reati contro il patrimonio e per droga - ha cercato di suicidarsi impiccandosi con alcune lenzuola nella sua cella. E' successo mercoledì mattina nel carcere minorile Beccaria di Milano. A evitare il peggio - racconta il Sinappe, sindacato nazionale autonomo polizia penitenziaria - ci hanno pensato gli agenti, che si sono accorti di quanto stava accadendo e hanno salvato la vita al ragazzo.

Tentato suicidio nel carcere Beccaria di Milano

Il tentato suicidio, scrive MilanoToday, ha riacceso l'attenzione sulle condizioni del Beccaria, che - secondo quanto raccontano i lavoratori - non sarebbero delle migliori. “Il problema continua a essere serio e continua a essere ignorato - la riflessione di Calogero Lo Presti, coordinatore Fp Cgil Lombardia -. L’amministrazione penitenziaria deve affrontarlo, a tutela dei detenuti e dei lavoratori del carcere". È stato lo stesso Lo Presti, poi, a spiegare che il diciassettenne che ha tentato di suicidarsi "ha problemi di salute mentale, continua a fuggire dalla comunità dove è in cura e per questo viene riportato ogni volta in carcere ma - ha sottolineato il sindacalista - non lo regge e da qui, probabilmente, la decisione del suo gesto estremo, per fortuna fallito”.

Stando alla denuncia della Fp Cgil, ci sarebbero anche dei precedenti. "Non è la prima volta che succede al Beccaria. Tra i giovani detenuti ci sono soggetti fragili, con problemi di salute mentale, a cui occorre personale dedicato - ha spiegato Lo Presti -. Non si può sperare nella buona sorte o lasciare alla responsabilità degli agenti penitenziari la loro vita. Perché ancora più che per tutti gli altri detenuti, in questi casi specifici, di vita, in senso letterale, stiamo parlando. Facciamo, dunque, di nuovo appello all’amministrazione penitenziaria - si conclude la nota del sindacato -perché si attivi per i più opportuni provvedimenti”.