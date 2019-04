Sul ponte per suicidarsi, carabiniere lo salva donandogli la sua giacca

I carabinieri sono riusciti a sventare un suicidio ieri sera, a Milano, salvando un ragazzo di diciotto anni che minacciava di uccidersi gettandosi dal “ponte blu” tra via Caldera e via Novara. L’allarme è scattato verso le 21.30, quando i passanti hanno segnalato al 112 la presenza del giovane in equilibrio sulla struttura.

Al loro arrivo, i militari hanno visto che il ragazzo aveva già scavalcato la ringhiera. A quel punto si sono avvicinati a lui per iniziare una “trattativa”. Il 18enne inizialmente ha ordinato loro di non avvicinarsi, poi ha spiegato che uno dei suoi desideri era di avere una loro giacca. Uno dei militari se l’è sfilata e si è avvicinato a lui per dargliela, riuscendo a quel punto a portare il ragazzo al sicuro in strada.

Il giovane è stato poi visitato dall’equipaggio di un’ambulanza del 118 e accompagnato in ospedale.