Doppia scossa di terremoto nel catanese: paura e gente in strada

Due scosse di terremoto hanno fatto tremare la zona intorno a Catania, sotto l'Etna, intorno alle 9.40 di questa mattina.

Una prima scossa, di magnitudo 3.3, è stata registrata di sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nel territorio di Milo, con epicentro a cinque chilometri di profondità. L'evento è stato nettamente avvertito dai cittadini.

Pochi minuti dopo, alle 9.47, una nuova scossa di magnitudo 2.0 è stata registrata a Santa Venerina, con epicentro a 9 chilometri sotto la crosta terrestre.

Tanta paura per i residenti, che si sono riversati in strada, ma non si segnalano danni a cose o persone.

#terremoto ML 3.3 ore 09:40 IT del 02-06-2018 a 1 km SW Milo (CT) Prof=5Km https://t.co/4E6MPsvPlh — INGVterremoti (@INGVterremoti) 2 giugno 2018

