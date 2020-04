Terremoto, sciame sismico a Napoli: gente in strada, nessun danno

E' stata una lunga notte a Pozzuoli e in gran parte dei Campi Flegrei. Uno sciame sismico di 25 scosse è stato registrato dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano. La prima scossa alle 3.25, l'ultima alle 7.23 di questa mattina. Le più forti sono state registrate tra le 4.30 e le 5 del mattino, di magnitudo 2,5 e 3,1 della scala Richter, entrambe con una profondità di circa due chilometri e mezzo.

Non si segnalano danni a persone o cose. Le scosse sono state avvertite anche in diversi quartieri di Napoli: Bagnoli, Fuorigrotta, Pianura e Soccavo. Persone sono scese in strada e sono state decine le telefonate all'Osservatorio Vesuviano, alle forze dell'ordine e ai Vigili del fuoco. Tante le segnalazioni sui social: alcune scosse sono state nettamente avvertite dalla popolazione.