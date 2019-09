Terremoto a Norcia, ancora scosse: Umbria e Marche senza pace

Nuove scosse di terremoto tra Umbria e Marche. Tra la sera di ieri e questa mattina i sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno registrato diverse scosse nella zona: la più forte è stata registrata alle 21.36, magnitudo 3.3 con epicentro a Norcia. La scossa è stata avvertita anche fino ad Ascoli Piceno e Teramo.

Comuni entro 20 km dall'epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).

Comune Provincia Distanza (km) Popolazione Cumulata Popolazione Norcia PG 3 4957 4957 Castelsantangelo sul Nera MC 11 281 5238 Preci PG 12 724 5962 Cascia PG 13 3217 9179 Arquata del Tronto AP 14 1178 10357 Accumoli RI 15 667 11024 Visso MC 15 1107 12131 Ussita MC 17 444 12575 Cerreto di Spoleto PG 17 1075 13650 Montegallo AP 18 523 14173 Poggiodomo PG 18 117 14290 Sellano PG 19 1079 15369 Cittareale RI 20 482 15851

Terremoto Centro Italia, nuove scosse tra Accumoli e Norcia

Stamattina una nuova scossa, alle 9.16 nei pressi di Accumoli (magnitudo 2.6) e poi un’altra a Norcia alle 9.21, magnitudo 2.1, entrambe a una profondità di dieci chilometri, ma per tutta la notte si sono susseguite scosse nella zona. Alle 4.19 di questa mattina è stata rilevata una scossa di magnitudo 2.1 con epicentro a 14 chilometri da Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno e a 11 da Castelsantangelo sul Nera, dove la scorsa settimana era stato in visita il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.