Forte scossa di terremoto a Rimini: paura e gente in strada

Una scossa di terremoto è stata avvertita oggi nella Riviera Romagnola e nella provincia di Rimini.

Su Twitter, l’account dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha prima elaborato una stima provvisoria, parlando di una scossa di magnitudo compresa tra 4.1 e 4.6 avvenuta alle 13.48 nella zona di Rimini. L'Ingv ha poi rettificato: la scossa ha avuto magnitudo pari a 4,2. Epicentro a circa 4 chilometri da Santarcangelo di Romagna ad una profondità di 43 chilometri.

A Rimini sono numerose le telefonate arrivate ai vigili del fuoco di persone spaventate, ma non si registrano danni. Molte le persone che, per la paura, sono scese in strada. Sui social molto allarme a Riccione, Rimini Cesena, Cattolica, ma anche in città più distanti come Ancona, Ravenna e persino Padova. "Non ci risultano danni evidenti - ha dichiarato Alice Parma, sindaco di Santarcangelo - anche se siamo già partiti con delle verifiche. In città il terremoto si è sentito bene e i cittadini sono scesi in strada preoccupati, mentre nelle frazioni la scossa è stata più lieve".





ATTIVO!!! su @INGVterremoti : epicentro e magnitudo provvisori dopo 2 minuti (circa) da un #terremoto con magnitudo superiore a 3 se con indici di qualità affidabili. ➡️ https://t.co/Nazv0UcAIY pic.twitter.com/gwE3rExe6O — INGVterremoti (@INGVterremoti) 4 settembre 2018