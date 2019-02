Terremoto, scossa di magnitudo 3.4 in provincia dell'Aquila: "Studenti fuori dalle aule"

Scossa di terremoto questa mattina in provincia dell'Aquila. Il sisma, di magnitudo 3.4 (inizialmente registrate come 3.6 e poi rideterminata), è stato annotato dai sismografi dell'Ingv intorno alle 9 con epicentro a Pizzoli, a una profondità di 10 chilometri.

Il terremoto è stato nettamente avvertito dalla popolazione del capoluogo ma anche ad Avezzano e in altre zone dell'Abruzzo, compresa Pescara.

Terremoto a Pizzoli, evacuate le scuole anche a L’Aquila https://t.co/3ncbUhHS6M pic.twitter.com/7ov1xJvuUI — IlCapoluogo.it (@IlCapoluogo) 5 febbraio 2019

Terremoto oggi in provincia dell'Aquila

Al momento non si segnalano danni. Come scrive l'Ansa, gli studenti di alcune facoltà dell'Università dell'Aquila sono usciti dall'edificio interrompendo le lezioni. Anche alcune scuole hanno fatto uscire momentaneamente gli studenti, come riportano testate locali.