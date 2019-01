Terremoto, scosse nella notte: la Sicilia trema ancora

Terremoto, tre scosse sono state registrate nella notte in provincia di Siracusa dall'Ingv, Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia. La prima, di magnitudo 2.7, è avvenuta alle 2:45. La seconda, di magnitudo 3.2, alle 2:47. Per entrambe l'epicentro è stato localizzato a pochi chilometri da Sortino (in provincia di Siracusa), mentre la terza è avvenuta sulla costa siracusana alle 2:49, con magnitudo 2.7.

Terremoto Siracusa: tre scosse nella notte del 5 gennaio







Non si hanno notizie per ora di danni. Allarme su tutta la costa orientale. Il terremoto delle 2.47 in particolare è stato sentito distintamente anche a Catania, già provata dall'eruzione dell'Etna.







Il recupero delle chiese nelle zone terremotate sarà al centro di un incontro oggi, alle 10, a Catania nel palazzo della Regione. Presieduto dal presidente Nello Musumeci, interverranno i rappresentanti delle due diocesi di Catania e di Acireale interessate dal sisma, il capo della Protezione civile regionale Calogero Foti, quello etneo Giovanni Spampinato, la sovrintendente Rosalba Panvini, il capo del Genio civile Natale Zuccarello, i rappresentanti della Prefettura, il comandante provinciale dei Vigili del fuoco e i sindaci di Zafferana Etnea, Acicatena, Aci Sant'Antonio, Acireale e Santa Venerina.