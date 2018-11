Terremoto all'alba: lievi scosse avvertite dalla popolazione e scuole chiuse

Almeno cinque lievi scosse di terremoto fino ai 2.4 gradi della scala Richter sono state avvertite dalla popolazione a Castiglione d'Orcia, nel Senese, al confine con la provincia di Grosseto. Le scosse sono avvenute poco dopo l'alba, nelle prime ore del mattino di giovedì 8 novembre.

Molte persone sono scese in strada per precauzione. Non risultano danni, ma per precauzione il sindaco di Castiglione d'Orcia, Claudio Galletti, ha emesso un'ordinanza di chiusura delle scuole.

L'epicentro a Castiglione d'Orcia

Terremoto ieri, scosse in Irpinia

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha fornito i dati aggiornati sulle scosse registrate nel primo pomeriggio di ieri in Irpinia. I terremoti sono stati due a distanza di 15 secondi circa, di magnitudo 3.0 e 3.1. La scossa è stata avvertita nella Valle del Calore e in alcuni paesi dell’Alta Irpinia. "La macchina della Protezione civile regionale si è attivata subito", sottolinea la dirigente regionale Claudia Campobasso. “Abbiamo contattato tutti i Comuni dell’area interessata dalla scossa. Solo Frigento e Sturno hanno evacuato le scuole, ma poi i bambini sono rientrati. Non si segnalano ulteriori criticità”.