La terra trema: scossa di terremoto di magnitudo 3.2 nella notte

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata all'1,06 tra Bologna e Pistoia. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 18 chilometri di profondità ed epicentro a circa 5 chilometri da Castel d'Aiano (Bologna) e 16 da Sambuca Pistoiese (Pistoia). Non si hanno segnalazioni di danni a persone o cose. Sono state tre le scosse avvertite nell'area dell'Appennino tosco-emiliano. La seconda scossa, di magnitudo 2.4, è stata avvertita all'1.11. La terza, infine, all'1.33 (magnitudo 2.3). Castel d’Aiano, Vergato, Castel di Casio, Camugnano, Grizzana Morandi, Gaggio Montano sono i comuni della provincia di Bologna entro i trenta chilometri dall’epicentro del sisma, Montese il più vicino della provincia di Modena.

Meno di due settimane fa, il 18 novembre, una scossa di magnitudo 4.2 nel Riminese (epicentro a Santarcangelo di Romagna), era stata avvertita in tutta la Romagna e anche nelle Marche, nel Pesarese e nell'Anconetano. Anche in quel caso non ci sono stati danni, né feriti, ma i centralini dei vigili del fuoco sono stati presi d'assalto e diverse persone si erano riversate in strada.





Circa mezz'ora prima la terra aveva tremato in provincia di Napoli: l'Ingv ha registrato una scossa di magnitudo 2.4 quarantadue minuti dopo la mezzanotte, con epicentro a 5 chilometri da Ottaviano, nel cono del Vesuvio, a una profondità di due chilometri.