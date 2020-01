Terremoto in Calabria: scossa di magnitudo 4 nel Catanzarese, scuole chiuse

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.0 è stata registrata in Calabria dai sismografi dell'istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle ore 00:37 di oggi, venerdì 17 gennaio, nell'entroterra nord della provincia di Catanzaro. Il terremoto si è verificato ad una profondità di circa otto chilometri ed ha avuto epicentro a sei chilometri dal Comune di Albi.

La scossa è stata nettamente avvertita in numerosi centri della provincia, anche sulla costa ionica, ed in alcuni quartieri del capoluogo di regione. Numerose le telefonate ai centralini dei Vigili del fuoco e delle forze dell'ordine, che hanno avviato le verifiche. Non si segnalano al momento danni a cose o persone.

Terremoto oggi in Calabria: le scuole chiuse in provincia di Catanzaro

Dopo la scossa di magnitudo 4 nel Catanzarese, i sindaci di quattro comuni colpiti dal sisma hanno disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado in via precauzionale. I centri interessati dal provvedimento sono Albi, Pentone, Magisano e Zagarise. Intanto proseguono i rilievi di carabinieri e vigili del fuoco per accertare eventuali danni che finora non risultano.

L’area interessata dall’evento sismico di questa notte è considerata a pericolosità sismica molto alta. L'Ingv informa che l'evento è stato localizzato nella provincia di Catanzaro nelle vicinanze dei comuni di Albi, Taverna e Magisano. Nella successiva tabella sono elencati i comuni con una distanza inferiore a 10 chilometri dall’epicentro.