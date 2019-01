Etna, nuovo sciame sismico e scossa di terremoto 3.5: ancora una notte di paura

Un terremoto di magnitudo 3.5 è stato registrato dall'Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia nel Catanese 10 minuti dopo le 5 di venerdì mattina: scossa con epicentro a 7 chilometri da Ragalna. Nel corso della notte sono state diverse le lievi scosse registrate sempre nella stessa zona, sette nelle scorse sette ore, tutte con una magnitudo tra 2.3 e 3.0.

Lo sciame sismico è iniziato quando l'Etna si è risvegliato una decina di giorni fa. La scossa più forte resta quella registrata nella notte tra Natale e Santo Stefano, con una magnitudo 4.8, che ha provocato 28 feriti e numerosi crolli.

Terremoto Catania, più di mille sfollati

Aumenta di qualche decina di unità il numero degli sfollati del catanese che raggiunge quota 1.115. Lo rende noto la Protezione civile siciliana. Sono 319 quelli che hanno fatto ricorso a sistemazioni autonome e 794 quelli ospitati in alberghi convenzionati con la Regione Siciliana. Due le persone ospitate in strutture pubbliche. Per quanto riguarda la verifica degli edifici per l'edilizia privata le richieste salgono a 5.796, sono 2184 quelle già eseguite. Le case inagibili sono 551 quelle parzialmente agibili 589 e 1044 quelle agibili. Edilizia scolastica controllate 60 scuole su 90: 42 sono agibili, 14 parzialmente inagibili 4 non agibili .