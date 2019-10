Terremoto oggi a Catanzaro: scossa di magnitudo 4.0, scuole evacuate

Un terremoto di magnitudo ML 4.0, localizzato dalla sala sismica Ingv Roma, è avvenuto nella zona a 2 chilometri a nord ovest di Caraffa di Catanzaro (in provincia di Catanzaro), alle 8,11 di lunedì 7 ottobre, ad una profondità di 27 chilometri.

Avvertita nettamente anche la seconda scossa sette minuti dopo la prima, quando alle 8,18 la terra è tornata a tremare a 21 chilometri di profondità, sei in meno rispetto alla scossa delle 8,11. Non risultano, al momento, né feriti, né danni, ma le scuole, a titolo puramente cautelativo, sono state fatte evacuare.

L'epicentro della scossa di oggi vicino a Catanzaro (mappa Ingv/OpenStreetMap)

Terremoto Catanzaro oggi: epicentro a Caraffa

"La sala Situazione Italia è in contatto con le strutture di Protezione Civile sul territorio. Il terremoto - si legge in un tweet del Dipartimento di Protezione CIvile -, è stato avvertito dalla popolazione", come peraltro dimostrano le tante segnalazioni sui spcial network.