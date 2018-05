La terra trema ancora nelle Marche: scossa di magnitudo 3.8 a Muccia

Non c'è pace per la popolazione delle Marche. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 ha fatto tremare la terra questa mattina alle 10.49 in provincia di Macerata. Subito dopo le 11, un'altra scossa di magnitudo 2.1.

L'epicentro è stato localizzato dai sismografi dell'Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia a due chilometri da Muccia, 5 da Pieve Torina e 6 da Serravalle Chienti e Pievebovigliana.

Come scrive Il Resto del Carlino, la scossa è stata avvertita distintamente anche nell'anconetano e in provincia di Ascoli, mentre segnalazioni sono arrivateanche dalla provoncia di Pesaro. Sono in corso le verifiche dei vigili del fuoco, ma per il momento non si segnalano grandi danni.