Terremoto in provincia di Parma, magnitudo 3,9: la scossa avvertita dalla popolazione

Un terremoto di magnitudo 3.9 è stato registrato oggi in provincia di Parma, con epicentro a Borgo Val Di Taro. La scossa è stata rilevata alle 13.17 dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, a una profondità di sette chilometri.

"Dalle verifiche e dai sopralluoghi effettuati dai nostri uffici tecnici non abbiamo rilevato danni agli edifici sensibili, parlo delle scuole, dell'ospedale con 120 posti letto e della casa di riposo per anziani" spiega all'Adnkronos il sindaco di Borgo Val di Taro (Parma), Diego Rossi. "Al momento non ci sono arrivate segnalazioni da parte di privati. Fortunatamente è tutto tranquillo, non ci sono stati problemi''.

Il terremoto è stato avvertito in tutta la provincia di Parma e in città, come risulta anche dalle numerose segnalazioni condivise su Twitter.

Diverse le segnalazioni arrivate da numerosi comuni della zona ma anche dalla Liguria, dalla zona della Spezia e dal Tigullo. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero né feriti né danni.

#13agosto 13:17, scossa #terremoto ML 3.9 registrata a Borgo Val di Taro (PR): al momento nessuna richiesta di soccorso nè segnalazioni di danni sono giunte alle sale operative dei #vigilidelfuoco — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) August 13, 2019

Terremoto oggi in provincia di Parma, i Comuni entro 20 km dall'epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).