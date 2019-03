Un tesoro in lire: volevano trasformarlo in euro, quattro arresti

Con una documentazione falsa, attestante una richiesta di conversione con data retroattiva, avrebbero cercato di ottenere il cambio da lire ad euro da convertire in varie tranche utilizzando anche un istituto di credito svizzero, ma gli investigatori della Guardia di Finanza di Roma e Napoli, coordinati dagli inquirenti della Procura di Napoli Nord (guidata dal Procuratore Francesco Greco) hanno scoperto l'organizzazione eseguendo quattro arresti, tre in carcere e uno domiciliare. In manette anche un esponente del clan dei Casalesi.

Secondo quanto emerso dalle intercettazioni della Guardia di Finanza, la camorra avrebbe escogitato un sistema per smaltire almeno 20 miliardi di vecchie lire nascoste utilizzando un procedimento (utilizzando però documenti fasulli) che favorisce chi, dal 22 gennaio 2016, è in grado di documentare di aver richiesto di convertire le lire tra il 06 dicembre 2011 e il 28 febbraio 2012.

Il sistema avrebbe consentito di ottenere mediamente, il 32% del valore in lire trasformato in euro. Le fiamme gialle, infatti, hanno sequestrato banconote fuori corso legale per un valore di 1 miliardo e 100 milioni di lire. Dalle intercettazioni è emerso che grazie all'ingegnoso sistema 200 mila lire rendevano 32 euro agli indagati a cui si contesta il tentato riciclaggio. In sostanza, il meccanismo avrebbe consentito al clan di incassare oltre 3,3 milioni di euro. Dai 55 ai 64 l'età dei quattro arrestati originari della provincia di Napoli e Caserta.