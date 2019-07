Rubano una cagnolina da un'auto: "Uccisa e gettata in un sacchetto". La triste fine di Tiffany

Orrore a Sesto San Giovanni, dove un chihuahua di cinque anni - Tiffany - è stata uccisa dopo essere stata portata via ai suoi padroni. Rubata dall'auto il lunedì, la piccola Tiffany è stata fatta ritrovare mercoledì in un sacco.

La vicenda è stata raccontata da Angela e dal suo compagno a MilanoToday.

Tutto è iniziato verso le 12.30 del 15 luglio quando la cagnetta è stata fatta sparire dall'auto lasciata in sosta davanti ad una farmacia, il finestrino lasciato un po' aperto per lasciar passare l'aria.

A nulla sono valsi gli annunci pubblicati sui social da Angela e da alcuni amici animalisti di Sesto San Giovanni. La tragica scoperta è toccata ad un geometra che ha ritrovato un sacchetto dell'immondizia buttato a terra oltre il cancello di un cantiere. Lì dentro c'era proprio il corpo del chihuahua, ormai già morto. Angela e il compagno, che hanno già presentato denuncia alle forze dell'ordine, e non riescono a spiegarsi il perché di tanta ferocia.

Denunciare violenze sugli animali

Sul tema dei maltrattamento degli animali è bene segnalare l'iniziativa del Ministero dell'Interno per sanzionare canili e gattili che non rispettano le norme, per segnalare abbandoni e maltrattamenti e per aiutare le associazioni che meritano di essere aiutate. Inoltre per segnalare casi di violenze è attiva la email sosanimali.viminale@interno.it