Esulta per il gol della Roma, turista aggredito in un bar a Napoli

Un turista romano a Napoli è stato aggredito in un locale dopo aver esultato al gol della sua squadra del cuore. E' accaduto ieri sera in un bar del centro storico di Napoli, mentre era in corso la partita Roma-Atalanta.

Alcuni ragazzi seduti a un tavolo vicino non hanno preso bene l'esultanza del tifoso romanista e gli hanno lanciato contro un bicchiere che lo ha colpito alla fronte. Per lui è stato necessario l'intervento nel 118 mentre sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia, che stanno indaganando sull'accaduto.

La notizia su NapoliToday