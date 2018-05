Tir fa inversione al casello e prende contromano l'autostrada: patente ritirata

Panico alla barriera autostradale di Grandate, nel comasco, a causa di un tir che ha fatto inversione e percorso contromano circa 200 metri.

E' successo intorno alle 13.30 di giovedì 24 maggio. Un agente della Stradale di Como in servizio presso il Centro Operativo Autostradale si è accorto di quanto stava accadendo dalle immagini riprese dalle telecamere puntate sulla barriera di Grandate e ha chiamato subito gli operatori in servizio di vigilanza sulla A9 nel tratto Como-Lainate-Brogeda. Subito è partita la segnalazione per tir con semirimorchio che, giunto all'altezza della barriera e incalatosi nella corsia Telepass prima ha fatto retromarcia per mettersi nella corsia adiacente e poi ha fatto una inversione a U. Nonostante le manovre azzarde del camionista, fortunatamente non ci sono stati incidenti.

Una pattuglia immediatamente giunta sul posto, ha intercettato e fermato il tir all’altezza dell’uscita di Origgio. Dopo aver effettuato i controlli di rito ed aver riscontrato anche la non corretta compilazione del documento di trasporto internazionale, l'autista si è visto ritirare la patente, è stato multato per il comportamento contrario al codice della strada e il mezzo è stato fermato.

La notizia su QuiComo