Esce per una passeggiata e scompare nel nulla: appello su Facebook

Tito Gabriele, 85 anni, è svanito nel nulla da cinque giorni: c'è massima preoccupazione e chiunque abbia informazioni utili può chiamare il 112. L'uomo, residente ad Arce (Frosinone) in via Fontanelle, non ha più fatto rientro a casa dopo una passeggiata. Non soffre di alcuna malattia, al momento della sparizione indossava una maglietta bianca e un paio di pantaloni grigi. L'ultimo avvistamento segnalato ai carabinieri collocava la presenza dell'anziano lungo la Strada Regionale 82 nei pressi del bivio per Colli e per Anitrella-Arpino Scaffa.

Tito Gabriele scomparso da Arce (Frosinone)

Il sindaco di Fontana Liri, Giampio Sarracco su Facebook scrive: "E' stata denunciata la scomparsa del signor TITO GABRIELE, nato ad Isola Liri il 1/05/1934, residente ad ARCE in via Fontanelle 192. E' uscito di casa Lunedi 12 Agosto ed è stato visto per l'ultima volta a FONTANA LIRI, sulla strada SR 82, nei pressi del cimitero-bivio Colli-bivio Anitrella-bivio Arpino (Scaffa). E' vestito con una maglietta bianca ed un pantalone grigio. E' a piedi e non possiede cellulare. Non soffre di alcuna malattia. Sono stati allertati i sindaci, le forze dell'ordine e la Protezione Civile di Arce e di Fontana Liri. Chiunque avesse notizie è pregato di rivolgersi ai carabinieri. Grazie per la collaborazione".