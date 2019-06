Esce di casa e scompare, ore d'ansia per Tiziana: l'appello dei parenti

Tiziana Pacco, 46 anni, è scomparsa. Residente in Via Chiozza a Cervignano del Friuli (in provincia di Udine), non dà più notizie di sé da otto giorni. La donna, che aveva perso la mamma da una decina di anni e il papà poco più di due anni fa, era ospite di un amico, persona di fiducia. Entrambi erano seguiti dal personale del centro di salute mentale.

Tiziana Pacco è scomparsa da Cervignano del Friuli (Udine)

La sua famiglia, molto conosciuta in zona, è ora molto preoccupata. Sono ore d'ansia e apprensione per i parenti che hanno lanciato un appello - rivolto agli abitanti della zona o a chiunque la avvistasse - pregando di avvisare le forze dell’ordine in qualsiasi momento. Tiziana ha addosso sempre un cappellino nero (come quello che si vede nella foto diffusa sui social da un familiare della donna) ed ama vestirsi con abiti scuri.

La donna ha bisogno di prendere alcuni medicinali. Sulla sua scomparsa stanno indagando i carabinieri di Cervignano del Friuli.