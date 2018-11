La tomba di una bimba di due anni presa di mira dai ladri, la madre: "Disgustata"

A Venaria Reale, nel Torinese, i ladri non risparmiano neanche le tombe dei bambini. Nei giorni scorsi è stata infatti presa di mira la tomba di una bimba morta a soli due anni, nel cimitero generale di viale Giordano Bruno.

Dalla tomba, che si trova nell'ala nuova del camposanto della Reale, sono infatti spariti alcuni oggetti che la sorellina, genitori e parenti spesso e volentieri portano per donarle ancora amore e affetto.

A denunciarlo è stata la madre, attraverso il social network Facebook: "Mancano i sottovasi e i regalini portati in questi mesi. Sono disgustata. Non trovo nessuna logica per fare questo. Spero che chi abbia osato rovinare quel posto si senta per lo meno in colpa".