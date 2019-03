Pagano 900mila euro per una tomba al cimitero: "C'erano tante richieste"

Se non è un record, poco ci manca. A Milano una famiglia ha speso 900mila euro per una tomba al cimitero monumentale. Il Comune di Milano ha raggiunto un accordo con una famiglia milanese - per ora il nome non è stato reso noto - per la concessione di una tomba al cimitero monumentale per la cifra record di 900mila euro: la concessione ha la durata di 99 anni.

Ad essere assegnata è stata la storica edicola della famiglia Moretti: una struttura di 65 metri quadrati con marmi lavorati e realizzata dall'architetto Giuseppe Sommaruga.

"La concessione di una tomba come questa avviene ogni 10 anni - dice Andrea Zuccotti, direttore dei servizi civici del comune di Milano -. E' un processo che richiede anni perché serve reperire prima i titolari della concessione e capire se sono interessati a portarla avanti o a farla decadere".

In pratica gli eredi della famiglia Moretti hanno rinunciato alla concessione restituendola al Comune che, a sua volta, ha preso in considerazione la lunga lista di richieste: "Sono centinaia le persone in lista di attesa per avere una tomba al cimitero monumentale".