Tommaso Rea trovato in una pozza di sangue nella sua tabaccheria: è giallo

Le sue condizioni sono molto gravi: è stato ferito all'addome e alla gola. Riverso in una pozza di sangue nella sua attività. Così è stato ritrovato Tommaso Rea, 52 anni, titolare di una tabaccheria a Somma Vesuviana, nel Napoletano. È lì, nella sua tabaccheria nei pressi del Mercato Vecchio, che l'esercente è stato ritrovato gravemente ferito mercoledì sera: è stato immediatamente soccorso e portato in ospedale ma le sue condizioni sono gravissime.

Rea è impegnato in politica da tempo ed è segretario di una lista civica, “Scelta Popolare”, lista di maggioranza in città. Qualche elemento utile alle indagini potrebbe emergere dall'analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza della zona. Intanto su Facebook si moltiplicano i messaggi di vicinanza al politico che lotta tra la vita e la morte. La prognosi è riservata. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Castello di Cisterna, non è per ora esclusa alcuna ipotesi: quella della rapina finita male ovviamente, ma non si escludono anche altre piste.