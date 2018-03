Topo morto in cucina: chiuso ristorante

Nella cucina c'era persino un topo morto "in bella mostra".

Topo morto in cucina

I carabinieri hanno chiuso un ristorante di Favara, in provincia di Agrigento. I militari agrigentini, in collaborazione con il NAS di Palermo, hanno accertato come il locale pubblico mal conservasse prodotti ittici e caseari carenti della necessaria tracciabilità, e vi fosse persino un topo morto in cucina.

Sequestrati 500 kg di prodotti

Gli accertamenti hanno consentito di sequestrare circa 550 chili tra carne, vino, olio, prodotti ittici e caseari, tutti scaduti, in cattivo stato di conservazione, oppure dalla provenienza incerta.

Multa di 10mila euro

I carabinieri hanno inoltre fatto intervenire il personale sanitario ispettivo dell'ASP di Agrigento, che ha emesso un provvedimento di sospensione dell'attività, elevando sanzioni amministrative per circa 10mila euro, scrive AgrigentoNotizie.