Cucine da incubo a Torino, 17 intossicati dopo la cena al ristorante

Diciassette persone si sono sentite male dopo aver cenato, lo scorso sabato, in un ristorante di Torino. Si sono presentate negli ospedali della città con i classici sintomi dell'intossicazione alimentare, anche se per nessuna è stato necessario il ricovero.

Il blitz dei Nas

L'emergenza ha fatto però scattare immediatamente una segnalazione all'Asl e un successivo controllo dei carabinieri del nucleo antisofisticazione (Nas) cittadino.

Nelle cucine del ristorante, riferisce TorinoToday (qui tutti i dettagli), gli investigatori hanno trovato 60 chili di alimenti in cattivo stato di conservazione e hanno sequestrato circa 700 euro di merce. Tra questa, alcune confezioni di pasta fresca le cui etichette mostravano date di scadenza ormai superate da giorni.

Gli investigatori hanno riscontrato anche diverse violazioni igienico-sanitarie nella gestione della cucina e scoperto alimenti arrivati freschi nel ristorante e poi congelati senza etichette. Nei menu, inoltre, non era riportata l'indicazione dei prodotti congelati.

Infine, ultima ma non meno importante, la salsiccia di Bra taroccata: nei frigoriferi, infatti, è stata trovata soltanto quella di bovino normale, mentre nella lista era precisato che quella servita era proprio quella griffata proveniente dalla nota località del Roero.

Per tutte queste violazioni sono scattate denunce per il titolare.