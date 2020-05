Bimbo cade in una buca profonda quattro metri mentre passeggia con il papà in un parco

Stava passeggiando insieme al papà, quando all'improvviso è precipitato in una buca profonda quattro metri coperta solo da un po' di erba. E' successo ieri al parco Dora di Torino, davanti al civico 53 di via Nole.

Per fortuna lo sfortunato incidente non ha avuto conseguenze troppo gravi. Il bimbo è stato tirato fuori e trasportato in ospedale da un'ambulanza del 118. I medici del nosocomio Maria Vittoria lo hanno tenuto una notte sotto osservazione per poi dimetterlo questa mattina. Per il bambino e la sua famiglia tutto si è risolto con un grandissimo spavento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli agenti del comando della polizia locale di Madonna di Campagna sono intervenuti immediatamente per transennare l'area. Toccherà ai tecnici del comune fare in modo che la voragine, rimasta nascosta per molto tempo, venga messa in sicurezza.