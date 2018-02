Torino, insulti razzisti in classe: professore sotto accusa

Insulti razzisti in classe. Un professore di educazione tecnica avrebbe più volte apostrofato i suoi allievi con termini e frasi inequivocabili (in un caso avrebbe detto "cinese di m...", nell'altro "che c... vuoi marocchino?"). Gli episodio contestati si sarebbero verificati nella scuola media Pacinotti di via Le Chiuse, a Torino. La denuncia è stata presentata dai rappresentanti di una classe di seconda media alla dirigente scolastica Maria Grazia Di Clemente.

Le vicende contestate al prof sono state raccontate dai ragazzi ai loro genitori. Questi ultimi (non soltanto quelli degli interessati, ma anche quelli dei loro compagni di classe) hanno immediatamente chiesto la sospensione dell'insegnante. Si tratta di accuse tutte da verificare, come scrive TorinoToday, ma intanto la denuncia è stata presentata.

Solo pochi giorni fa, nella stessa scuola, un professore di educazione fisica era stato accusato di aver colpito un bambino di 11 anni con una bottiglietta piena di ghiaccio, rompendogli una mano. Il docente, che è stato sospeso in via cautelativa, sostiene però che sarebbe stato proprio l'alunno a colpire a pugni uno dei muri della palestra.

