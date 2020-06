Mamma si getta nel vuoto con la figlioletta per sfuggire all'incendio: morta la bambina

Inutili, purtroppo, gli interventi chirurgici. Dopo una settimana di agonia, è morta all'ospedale Regina Margherita di Torino la piccola Mame Anta Ndoye, la bambina senegalese di otto mesi precipitata dal balcone di casa, al terzo piano di via Rondissone, con la madre. L'episodio è avvenuto una settimana fa: la donna, 34enne, si era gettata con la piccola per sfuggire ad un incendio scoppiato nel vano dell'ascensore del palazzo.

La mamma si era lanciata nel disperato tentativo di salvare se stessa e la figlia. Dopo il terribile impatto, entrambe erano state trasportate in ospedale in condizioni gravissime. La piccola non ce l'ha fatta. I medici dell'ospedale Regina Margherita, dove era arrivata dopo un iniziale passaggio al Maria Vittoria, avevano subito evidenziato una gravissima lesione cerebrale che, purtroppo, non le ha lasciato scampo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La mamma lotta ancora tra la vita e la morte e sarà sottoposta ad un delicatissimo intervento per la stabilizzazione della colonna vertebrale.