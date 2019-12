Tragedia in un condominio: cade dal quarto piano mentre sistema la caldaia, morto

Un uomo di 34 anni, di origini nigeriane, è morto oggi a Torino dopo essere precipitato dal balcone dal quarto piano di una palazzina di via Bra 2. Stando alle prime informazioni, il 34enne stava cercando di sistemare la caldaia andata in blocco. Quando i soccorritori sono arrivati in cortile per lui non c'era più nulla da fare.

In casa c'erano la moglie, atterrita e in stato di choc per quanto accaduto, e le due figlie di pochi mesi. La donna è stata trasportata all'ospedale Giovanni Bosco. Le bambine sono state affidate ad alcuni familiari. Gli agenti delle volanti della polizia hanno trovato sul balcone la scala su cui l'uomo era salito per sistemare la caldaia.