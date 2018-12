Vede i ladri in casa sullo smartphone e li fa arrestare

Tre topi d'appartamento sono stati arrestati ieri, venerdì 14 dicembre, a Torino, grazie al sistema di sorveglianza del cittadino che in pochissimi secondi ha potuto allertare la polizia.Il fatto è accaduto poco dopo le 13 in via Duchessa Jolanda. I tre ladri - due georgiani e un russo - entrano nell'abitazione e cominciano a rovistare, ma contemporaneamente il proprietario dell'alloggio può appurare l'intrusione da remoto sul proprio smartphone attraverso il sistema di video sorveglianza installato nell’alloggio.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Allertato il 112, nel giro di pochi minuti sono arrivati gli uomini della Polizia di Stato che hanno arrestato per tentato furto in appartamento due georgiani e un russo. I tre sono stati fermati mentre stavano tentando di scappare. Nel corso della perquisizione gli agenti hanno trovato nella disponibilità del gruppo numerosissimi arnesi e grimaldelli utilizzati scassinare le serrature degli appartamenti. Da successivi accertamenti, i tre sono risultati irregolari sul Territorio Nazionale. Uno di questi ha anche precedenti di polizia per reati contro il patrimonio.