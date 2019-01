Aggredisce un passante a colpi di accetta e scappa: panico in pieno centro

Paura in strada nel cuore di Torino, nella centralissima via Pietro Micca dove un uomo intorno a mezzogiorno è stato colpito con un’accetta: l'aggressore è fuggito. A quel che si apprende, il ferito è stato portato in ospedale, le sue condizioni non sono gravi. E' stato raggiunto alla testa e colpito alle spalle dal suo aggressore che poi si è diretto verso via Cernaia. L'aggressore indossava una pettorina arancione da cantiere.

Torino, aggredito a colpi di accetta: caccia all'uomo

L'uomo, prima di scappare, a piedi, ha nascosto l'accetta nello zaino rubato all'aggredito. TorinoToday riporta la testimonianza di Salvatore, studente universitario, che stava passeggiando sotto i portici con la madre quando si è trovato ad assistere alla scena: "Mi ha superato quest’uomo con il gilet arancione che ha sorpreso l’altro alle spalle colpendolo alla testa. Quando l’aggredito è crollato a terra, l’aggressore gli ha sfilato lo zaino nel quale ha nascosto l’accetta per poi andare via senza particolare fretta”. Le forze dell'ordine stanno dando la caccia all'autore dell'aggressione. Molti gli aspetti della vicenda ancora da chiarire.