Un toro e una mucca si accoppiano in mezzo alla strada a Roma: traffico in tilt

Un toro si accoppia con una mucca in mezzo al traffico, tra le auto incolonnate e gli automobilisti increduli. Siamo a Roma, in via di Tor Carbone, a pochi chilometri dall'Eur andando in direzione Appia Antica. Tutto vero. La scena è stata immortalata da Ferdinando Mezzelani (uno degli automobilisti che si è trovato bloccato) e rilanciata su RomaToday. Nel video, di pochi secondi, si vedono toro e mucca che provano a consumare il loro tentativo di accoppiamento nel bel mezzo della carreggiata.

Toro e mucca si accoppiano in strada a Roma: il video

Via di Tor Carbone, va detto, è una strada che costeggia l'agro romano. Una scena quindi naturale, se non fosse avvenuta tra le auto causando anche qualche paura tra gli automobilisti.