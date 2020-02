Torre faro alta 20 metri si abbatte sulla sua auto: salvo per questione di centimetri

Un centinaio gli interventi richiesti ai vigili del fuoco di Cagliari per i danni causati dal forte vento di maestrale che per tutta la serata di ieri e per tutta la notte ha sferzato gran parte della Sardegna: cadute di alberi, pali, lampioni e calcinacci.

Dramma sfiorato nell'hinterland del capoluogo. Nella rotatoria tra la strada statale 195 e la strada consortile della zona industriale di Macchiareddu una torre faro alta circa 20 metri è crollata per il forte vento. Il grande palo di metallo si è abbattuto sul cofano di un fuoristrada che stava transitando in quel momento. Per una questione di centimetri l'uomo alla guida si è salvato. Spavento a parte, è illeso.

Il traffico in direzione Cagliari è stato deviato, per permettere l'intervento dei vigili del fuoco. Servirà il carro gru per rimuovere la torre faro.