A Torre Jacova, estrema periferia di Roma, tra vigneti e uliveti la strada è stata trasformata da ignoti in una discarica a cielo aperto.

Il video di un lettore di RomaToday mostra come è ridotta una "terra di confine" dove l'agro romano lotta per non essere fagocitato dall'urbanizzazione selvaggia.

Una zona teatro purtroppo di sversamenti selvaggi e incendi per smaltire i rifiuti, di varia provenienza.