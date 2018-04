Vietato l'ingresso all'asilo nido a una bambina non vaccinata: "Genitori avvisati per tempo"

A Torre Pellice, in provincia di Torino, una bambina non vaccinata non è stata riammessa all'asilo nido dopo le vacanze pasquali.

L'unica non vaccinata dell'asilo

La bambina, di tre anni, l'unica dell'istituto a non essere non vaccinata, come è stabilito d'altronde dal decreto Lorenzin, si è vista negare l'entrata da due vigili urbani.

Non è stato un fulmine a ciel sereno per i genitori che nei giorni scorsi avevano ricevuto la raccomandata di avviso ma che ieri mattina, 4 aprile, a scuola hanno scelto di presentarsi lo stesso.

Vaccini obbligatori

La famiglia, durante l'anno, ha tentato di prendere tempo, chiedendo informazioni all'Asl sui vaccini e prenotando la bimba per alcuni esami di verifica per l'intolleranza ai farmaci che poi sono saltati perché troppo costosi. A nulla sono serviti i tentativi della famiglia di provare a terminare ugualmente l'anno scolastico.

Nel paesino di montagna la polizia municipale ha dovuto fare la sua parte. Il sindaco Marco Cogno si dice dispiaciuto del disguido e dei disagi che la famiglia dovrà affrontare, ma il provvedimento è inevitabile in seguito alla legge regionale: inoltre i genitori erano stati avvisati tempestivamente, racconta oggi TorinoToday.