"Space cake" per dessert al pranzo tra amici: finisce con due intossicati e una denuncia

E' finito malissimo il pranzo di un gruppo di amici. Per dessert si sono concessi una fetta a testa di un dolce confezionato con della marijuana: due donne intossicate e ricoverate in ospedale (sono poi state dimesse in mattinata). Domenica sera i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Padova sono stati coinvolti in un intervento in via Piovese. Lì era già giunta una squadra del 118, dopo la chiamata di una donna. Protagonisti della vicenda sono alcuni coinquilini. Ieri avevano partecipato a un pranzo tutti insieme a casa di amici sui colli Euganei, portando un dolce preparato da uno di loro, 34enne siciliano. Tra gli ingredienti della "space cake" c'erano alcuni grammi di marijuana.

Si sentono male dopo aver mangiato la "space cake"

I commensali (tranne uno) ne hanno assaggiato una fetta. Ritornati a casa, le cose si sono messe male. Alle 19 una 37enne si è sentita male: nausea, capogiri, senso di svenimento. Gli amici hanno chiamato un conoscente, infermiere, che ha subito deciso di portarla al pronto soccorso del Sant'Antonio. Nemmeno il tempo di stilare la diagnosi, che al Suem arriva una chiamata dalla stessa abitazione. Ad accusare identici sintomi è stavolta una 38enne: a quel punto, dopo aver inviato i soccorsi, sono stati allertati i militari dell'Arma.

Denunciato il "pasticciere improvvisato"

Sono bastati pochi minuti per ricostruire quanto accaduto: in sala d'attesa il pasticciere improvvisato ha spiegato cosa fosse successo: aveva comprato alcuni grammi di marijuana qualche giorno prima, usandoli per il dessert. Sospettando che non fosse la prima volta è stata ordinata una perquisizione dell'abitazione, dove sono stati recuperati e sequestrati un bilancino di precisione, un grinder per sminuzzare la canapa e avanzi della torta "stupefacente". Per lui la domenica è terminata con una denuncia per spaccio.

La "space cake" (torta spaziale) è un dolce realizzato con l'aggiunta ai normali ingredienti di hashish o marijuana: è venduto legalmente in alcuni coffee shop di paesi come l'Olanda. Prima della manifestazione degli effetti possono trascorrere anche varie ore dall'assunzione.