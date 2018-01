“Totò Riina Santo subito”: il murales shock per le vie di Firenze

Il volto di Totò Riina è comparso a sorpresa sui muri delle vie del centro di Firenze. Il murales, realizzato con una bomboletta spray di colore rosso, è stato avvistato in diversi punti della città. Come riporta anche Arturo Bandiera su FirenzeToday, la sagoma del boss di Cosa nostra scomparso lo scorso novembre è tornata a 'fare capolino' per le strade di Firenze, accompagnata dalla scritta “Santo subito”.

Una provocazione, forse, ma certo non gradevole. Via Panzani, via de' Cerretani, Borgo San Lorenzo, ma anche piazza dell'Olio e via de' Conti: sono solo alcune delle vie in cui è apparso il curioso murales. Totò Riina fu arrestato il 15 gennaio del 1993 dai carabinieri del Ros. Ha trascorso 24 anni in carcere al regime del 41 bis e altrettanti in latitanza.

La notizia su FirenzeToday