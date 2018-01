Tradimento con ricatto: sborsa 3 milioni di euro per tenere il marito all'oscuro

Ai suoi ricattatori ha dato almeno un milione di euro per tenere segreta la sua relazione extraconiugale. Ma da quanto è emerso, la cifra sborsata nel corso degli anni dalla donna protagonista di questa vicenda sarebbero molti di più: si parla addirittura di tre milioni di euro tra contanti, regali e investimenti sbagliati

La guardia di finanza di Torino ha arrestato nella giornata di martedì 16 gennaio, in seguito alla denuncia del padre della donna coinvolta, l'amante - che sarebbe a capo di tutta la storia - e tre complici, per estorsione in concorso.

La storia clandestina fra i due iniziò tre anni fa e i problemi della donna iniziarono quando gli amici di lui, che lei conosceva, iniziarono a chiederle denaro, quello che lui doveva a loro. Minacciandola di rivelare la relazione al marito, la assillarono per lungo tempo e la convinsero a sborsare parecchi soldi. A fare da tramite fra le parti, l'uomo che poi si è rivelato essere colui che muoveva i fili della storia. Fino a quando il padre della donna, stufo di vedere la figlia in quella situazione, si è deciso a farle bloccare il conto in banca e a sporgere denuncia. L’inchiesta è stata coordinata dal pm Andrea Padalino.

La notizia su TorinoToday