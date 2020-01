Ogni anno un romano perde dieci giorni nel traffico: solo Bogotà fa peggio

Roma è un incubo per gli automobilisti. La capitale d'Italia è la seconda città del pianeta per ore perse nel traffico. Secondo i dati del Global card scorecard di Inrix, la città eterna, con 254 ore, è preceduta soltanto da Bogotà, capitale della Colombia, con 272 ore. Milano si attesta invece al settimo posto con 226 ore. Terzo posto per Dublino (246), davanti a Parigi e la russa Rostov-on don (237) e Londra (227).

Scorrendo invece i risultati delle altre città italiane, Firenze è 15esima con 195 ore perse nel traffico, Napoli è 17esima (186 ore), Torino è 22esima con 167, Genova è 46esima con 148 ore e Bologna è 47esima con 147 ore. Migliore la situazione a Bari (71esima e 133 ore perse), e Palermo (83esima con 119 ore perse).

"C'è un altro inquinante che riduce la qualità della vita delle persone oltre allo smog, sono le ore perse nel traffico da ogni cittadino e Roma e Milano sono tra le città nel mondo con il maggior numero di ore perse per ogni cittadino nel traffico" spiega il coordinatore nazionale dei Verdi Angelo Bonelli, commentando in dati.

"La quantità di auto circolanti in Italia - aggiunge - è tra le più alte d'Europa e questa è anche una causa dell'emergenza sanitaria rappresentata dal superamento dei limiti di legge di Pm10 e 2.5 e i sindaci devono affrontare questo problema contestualmente alla trasformazione delle città a misura di trasporto pubblico. Il sindaco Sala e il sindaco Raggi affrontino con determinazione l'emergenza sanitaria dello smog riducendo drasticamente il traffico privato nelle città e non affrontino il problema solo quando assistiamo al superamento dei limiti di legge".

Salvini attacca: "Ancora un record negativo per Roma"

Commenta i dati anche il leader della Lega Matteo Salvini, sferrando l'ennesimo attacco polemico contro la sindaca Virginia Raggi. "Altro record negativo per la Raggi e i 5Stelle: Roma è la città al mondo col traffico più caotico, dove i cittadini perdono 254 ore di vita all'anno per colpa del traffico. Peggio solo Bogotà. Dopo autobus in fiamme, metro ferme e voragini nelle strade, anche questo è #colpadisalvini?".