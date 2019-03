Schiacciato dal suo trattore: carabiniere eroe lo salva così

Stava lavorando su un terreno di sua proprietà ed è rimasto schiacciato dal suo trattore dopo che quest’ultimo si era ribaltato. Vittima dell'incidente sul lavoro avvenuto stamattina a Broccostella, in provincia di Frosinone, un 73enne originario di Isola Liri ma residente a Sora.

Nei pressi del luogo dell'incidente c'è l’abitazione di Roberto Mancini, 41enne appuntato scelto dei carabinieri in servizio presso la stazione di Isola Liri. L'uomo, libero dal servizio poiché in licenza di convalescenza per un intervento chirurgico, ha assistito alla scena e subito compreso la gravità della situazione. E così il carabiniere è intervenuto in soccorso del pensionato estraendolo dal trattore e mettendolo in sicurezza, scongiurando in tal modo ulteriori e più gravi conseguenze.

Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i vigili del fuoco di Sora che hanno spento un principio di incendio del mezzo agricolo, e i sanitari del 118 che hanno trasferito il ferito presso l'ospedale di Sora, dove è stato ricoverato in codice rosso.