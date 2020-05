Alla guida del suo trattore cerca di attraversare il fiume: resta intrappolato

Probabilmente aveva fatto male i calcoli. Un agricoltore ha tentato di attraversare il fiume Sesia alla guida del suo trattore ma è rimasto bloccato in mezzo al fiume, uno dei più lunghi della regione e un notevole affluente di sinistra del Po: è stato salvato dai vigili del fuoco

La disavventura a San Nazzaro Sesia, piccolo comune in provincia di Novara in Piemonte: è stato lo stesso autista del trattore a lanciare l'allarme e chiamare i soccorsi. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Novara, con specializzazione in salvataggio fluviale. Sono intervenuti con un gommone e hanno portato in salvo l'uomo, poi hanno ancorato in trattore ad un escavatore per trainarlo fuori dall'acqua. Sul posto anche i vigili del fuoco di Vercelli.