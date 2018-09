Travolto e ucciso da un tram all'alba

Un uomo ha perso la vita travolto da un tram, questa mattina poco dopo le cinque, in piazza Giovanni Battista Grassi, a Milano. L'incidente è avvenuto di fronte all'ingresso dell'ospedale Sacco. L'uomo era privo di documenti, non si esclude possa trattarsi di un clochard.

La dinamica dell'incidente non è chiara. Vani i soccorsi del personale del 118 con ambulanza e automedica. Le ferite provocate dal tram sono state troppo gravi ed è morto sul posto.

Il tranviere è stato soccorso in codice verde per lo choc: a quanto pare la vittima si era sdraiata in corrispondenza delle rotaie, forse dormiva lì, quando è stato travolto. Sul posto anche i vigili del fuoco del comando provinciale e il personale Atm. I tram 1 e 12, in quel tratto, sono stati sostituiti da un autobus. Leggi su MilanoToday