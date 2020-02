Trova le due sorelle impiccate: si uccide nello stesso modo

Tre sorelle italiane di 68, 67 e 54 anni sono state trovate morte a Carmagnola in provincia di Torino. Si sono impiccate tutte e tre. Una terribile tragedia. A scoprirlo i carabinieri che, dopo una segnalazione dei vicini di casa, questa mattina si sono recati a casa di una delle tre donne, in un appartamento di via Vinovo, insieme ai vigili del fuoco: l'hanno trovata impiccata al balcone della casa in cui abitava.

Tre sorelle trovate impiccate a Carmagnola: tragedia in provincia di Torino

Secondo una prima ricostruzione, in tasca la donna - 68enne - aveva un biglietto in cui chiedeva scusa per il gesto estremo e spiegava di averlo fatto dopo aver trovato, ieri sera, le due sorelle (di 54 e 67 anni) impiccate in un casolare di loro proprietà, sempre a Carmagnola, dove i militari sul posto hanno trovato i due cadaveri stamattina.

Le tre sorelle avevano già tentato di suicidarsi cinque anni fa, in Valle D'Aosta, dicendo di averlo fatto dopo aver subìto una presunta truffa: l'ipotesi era stata fatta sulla base di alcune lettere ritrovate dai carabinieri, nelle quali le tre donne si lamentavano di essere state ridotte sul lastrico e di aver perso i risparmi. Erano state salvate dai carabinieri in extremis. Non è chiaro se il gesto estremo di queste ore sia da collegare a quella storia di cinque anni fa.