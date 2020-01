Treni, lunedì da incubo: cancellazioni e ritardi fino ad un'ora

Un lunedì 13 gennaio 2020 da incubo per gli italiani che si trovavano a viaggiare con il treno. Dall'alba disagi e ritardi nel trasporto su ferro.

Il traffico è rallentato per un guasto alla linea a Roma Termini. Si segnalano ritardi fino a 60 minuti per i treni in viaggio. In corso la riprogrammazione dell'offerta commerciale.

Inoltre un secondo guasto alla linea è stato registrato nei pressi di Firenze Campo Marte. Maggior tempo di percorrenza fino a 30 minuti per i treni in viaggio.

Treno direttamente coinvolto: Freccia Rossa 9607 Torino Porta Nuova (5:50) - Napoli Centrale (11:33).

Guasto Roma Termini, treni rallentati e cancellati

Guasto Roma Termini, treni direttamente coinvolti:

FR 9512 Napoli Centrale (5:45) - Milano Centrale (10:50)

FR 9501 Roma Termini (7:00) - Napoli Centrale (8:12)

FR 9610 Roma Termini (7:20) - Milano Centrale (10:35)

FR 9691 Roma Termini (7:25) - Napoli Centrale (8:33)

FB 35606 Roma Termini (6:57) - Torino Porta Nuova (13:40)

IC 703 Roma Termini (7:28) - Bari Centrale (14:00)

RV 3244 Roma Termini (7:05) - Fiumicino Aeroporto (7:37)

R 12226 Roma Termini (6:42) - Civitavecchia (8:04)

R 2379 Roma Termini (6:56) - Napoli Centrale (9:50)

R 7144 Roma Tuscolana (7:03) - Ladispoli-Cerveteri (7:52)

R 26260 Roma Termini (7:15) - Avezzano (9:47)

Treni cancellati:

RV 3248 Roma Termini (7:50) - Fiumicino Aeroporto (8:22)

RV 3251 Fiumicino Aeroporto (8:38) - Roma Termini (9:10)

R 21984 Colleferro (7:37) - Roma Termini (8:34)

R 22844 Latina (8:10) - Roma Termini (8:54)

R 22845 Roma Termini (9:06) - Latina (9:50)

Treni parzialmente cancellati:

IC 588/589 Roma Termini (10:22) - Trieste Centrale (18:37) : origine da Orte (11:02)

IC 533 Ancona (5:47) - Roma Termini (9:35): limitato a Orte (8:50)

RV 2305 Firenze Santa Maria Novella (6:40) - Roma Tiburtina (10:49): limitato a Chiusi Chianciano Terme (8:29)

RV 2308 Roma Termini (9:02) - Firenze Santa Maria Novella (12:50): origine da Chiusi Chianciano Terme (10:58)

R 7571 Viterbo Porta Fiorentina (6:50) - Roma Termini (8:27): limitato ad Orte (7:43)

R 7145 Ladispoli-Cerveteri (7:10) - Roma Termini (8:03): limitato a Roma Aurelia (7:33)

R 7147 Ladispoli-Cerveteri (7:37) - Roma Termini (8:33): limitato a Maccarese (7:49)

R 12234 Roma Termini (8:42) - Civitavecchia (9:59): origine da Roma Aurelia (9:08)

Treni istradati su percorso alternativo tra Roma Tiburtina e Roma Prenestina:

FR 9308 Napoli Centrale (7:58) - Torino Porta Nuova (14:20)

FR 9520/9522 Salerno (6:51) - Milano Centrale (12:50)

Treni istradati su percorso alternativo tra Roma Prenestina e Roma Tiburtina:

FR 9595/9597 Milano Centrale (5:10) - Salerno (11:27)

FR 9603 Milano Centrale (6:00) - Napoli Centrale (10:33)

FR 9511/9513 Milano Centrale (6:10) - Salerno (12:06)

Treno istradato su percorso alternativo via Formia, con maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti: